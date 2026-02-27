Kayseri-Malatya Karayolu Kapandı

Kayseri'de etkili olan olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle Kayseri- Malatya karayolu ulaşıma kapandı.
Şehirde dünden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları ulaşımı da etkilerken, Kayseri - Malatya karayolu çift taraflı trafiğe kapatıldı. Yolun ulaşıma kapanmasıyla birlikte Mimarsinan OSB kavşağında araç kuyrukları oluştu.
Öte yandan yine Pınarbaşı - Gürün ile Pınarbaşı - Göksun karayolu da tır ve çekici trafiğine kapatıldı. - KAYSERİ
