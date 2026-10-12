Kayseri Meclisi 94 maddeyi karara bağladı, raylı sistem devrine yetki verdi - Son Dakika
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Kayseri Meclisi 94 maddeyi karara bağladı, raylı sistem devrine yetki verdi

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Kayseri Meclisi 94 maddeyi karara bağladı, raylı sistem devrine yetki verdi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında 94 gündem maddesi karara bağlandı. Meclis, 6. Aşama raylı sistem hattının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devri için yetki verdi; annelere yönelik Anne Ulaşım Destek Kartı projesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilen 2026 yılı Ekim Ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, 60'ı asıl, 34'ü ek olmak üzere toplam 94 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda, 6. Aşama Erkilet-Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi Raylı Sistem Hattı'nın yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmesi ile kentte ikamet eden annelere yönelik Anne Ulaşım Destek Kartı projesi de meclis gündeminde yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri'nin kent genelindeki yatırım, ulaşım ve hizmet alanlarını ilgilendiren gündem maddelerinin ele alındığı toplantıda, toplam 94 madde meclis üyelerinin değerlendirmesine sunuldu.

Raylı Sistem Hattının Yapım Sürecine İlişkin Yetki Talebi Kabul Edildi

Toplantının önemli gündem maddeleri arasında, Kayseri 6. Aşama Erkilet-Cumhuriyet Meydanı-Millet Bahçesi Raylı Sistem Hattı'nın yapım işlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi yer aldı.

Söz konusu devir kapsamında gerçekleştirilecek her türlü anlaşma, protokol ve sözleşmeyi imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Av. Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebi, meclis üyelerince kabul edildi.

Anneler İçin Ulaşım Desteği Kararı

Meclis toplantısında, Kayseri'de ikamet eden annelere yönelik ulaşım desteğini kapsayan Anne Ulaşım Destek Kartı projesi de görüşüldü. Proje kapsamında annelere ulaşım desteği sağlanmasına ilişkin talep, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Meclisinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nün (Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü) Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı Koruma Bölgelerinin imar planlarına işlenmesi talebi ile Avrupa Birliğinin en prestijli ve rekabetçi araştırma ve inovasyon programı Horizon Europe kapsamında, 26 Ekim-29 Ekim 2026 tarihlerinde Portekiz'de yapılacak toplantıya personel görevlendirilmesi talebi de görüşülerek karara bağlandı.

Kentin farklı ilçelerini ve şehir genelindeki yatırım ve hizmet çalışmalarını ilgilendiren konuların ele alındığı toplantıda, Kayseri'nin yerel yönetim gündemine ilişkin kararlar alındı.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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