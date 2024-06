Kayseri'de Terör Şehidi Necmettin Keleş'in İsmi Okula Verildi

Yerel

Kayseri'nin ilk terör şehidi Necmettin Keleş'in ismi, Kayseri'de açılışı yapılan ortaokula verildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan okulda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu kurum müdürleri, oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda açılış konuşmasını yapan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse; "Eğitim-öğretimde en iyiyi yakalamak. Hayata doğru insan profilinde hazırlamak. Bayrağını, sancağını, vatanını, milletini, özünü ve değerini bilen çocuklar yetiştirmek için tüm birimlerimiz, kurumlarımız seferber olmuş durumda. Bu süreç içerisinde göz ardı etmediğimiz, bizim için çok değerli olan bazı değerlerimiz var. Onlar bizi biz yapan, bizim özümüz. İliklerimize kadar işlemiş, bizim her şeyimizdir. Onlardan en önemlisi de şehitlik mertebesidir. Bugün bu okulun isminin Şehit Necmettin Keleş olarak değiştirilmesi, tabelasında bu ismin yazması, çocukların her gün bu okula girerken, bu ismi görmesi, bayrak nedir? Vatan nedir? Millet nedir? Şehitlik nedir? sorularıyla bu doğrultuda bir farkındalık oluşturulacaktır. Biz çocuklarımızı bilimde, irfanda, teknikte ve sporda hayata ne kadar iyi hazırlamak için uğraşırsak, uğraşalım. Bir o kadar da değerli olan kendi varlığını, birliğini, atasını ve değerini bilmesidir" dedi. Tarihi bir an yaşandığını dile getiren Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de; "Bizim için gerçekten tarihi bir an. Çünkü Necmettin Keleş, Kayseri'nin en büyük gurur kaynaklarından bir tanesi. Bize birçok kahraman gösterdiler. Televizyonlarda birçok kişiyi bize kahraman diye lanse ettiler. Ancak bizim gerçek kahramanımız, Necmettin Keleş'tir. Necmettin Keleş'in silah arkadaşlarıdır. Değerli çocuklar, bu saatten itibaren sorumluluğunuz daha da büyük. Çünkü Necmettin Keleş gibi bir kahramanın adını taşıyan bir okulda okuyorsunuz. Necmettin Keleş, kendi canını sizler ve bizler için feda etmiş bir kahramandır. Şimdi sizinle beraber Necmettin Keleş adı, ömür boyu yaşayacak. Çünkü bu saatten itibaren nerede olursanız olun, öz geçmişinizi okuduğunuzda Necmettin Keleş ismi, sizin öz geçmişinizde olacak. O yüzden sorumluluğunuz çok ağır. Bu isme layık olacaksınız" şeklinde konuştu.

Okul dualar eşliğinde kurdele kesimiyle açıldı.

Necmettin Keleş kimdir?

1964 yılında Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu. Lise mezunu ve bekar olan Keleş, 12 Ağustos 1986 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı da Ballı köyü girişinde teröristler tarafından pusuya düşürülerek, açılan ateş sonucu şehit oldu. Şehit Necmettin Keleş, Pınarbaşı ilçesine bağlı Gülabi köyüne defnedildi. - KAYSERİ