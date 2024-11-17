Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz verilmeye başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz verilmeye başlıyor

Kayseri\'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz verilmeye başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çabalarıyla, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz hizmeti verilmeye başlanıyor. 18 Kasım'da yapılacak törenlerle birlikte toplam 16 ilçe doğalgaza kavuşmuş olacak.

17.11.2024 11:59  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun çabalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğalgazla buluşurken, 18 Kasım Pazartesi günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine de doğalgaz verilmeye başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım, altyapı ve diğer pek çok alanda yatırımlarını sürdürürken, doğalgaz hizmeti de en uzak noktalara kadar ulaşmaya devam ediyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde başlatılacak doğalgaz hizmeti, bu iki ilçenin de modern altyapıya kavuşmasının simgesi olacak. Kayserigaz, 2003 yılından bu yana Kayseri merkez de dahil olmak üzere 700 bini aşkın aboneye doğalgaz sağlarken, Başkan Büyükkılıç'ın gayretleri ile Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri de bu hizmete dahil ediliyor. Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için doğalgaz altyapı çalışmaları, 10 Aralık 2023 tarihinde başlamıştı. Aradan bir yıl bile geçmeden, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, verdiği sözü tutarak, iki ilçede de doğalgaz ateşini yakacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından doğalgaz verme töreni, 18 Kasım Pazartesi günü Pınarbaşı İlçe Meydanı'nda saat 12.30'da başlayacak. Aynı gün Sarız İlçe Meydanı'nda ise tören saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Bu törenlerle birlikte, Kayseri'nin daha fazla ilçesi doğalgazla buluşmuş olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Pınarbaşı, Politika, kayseri, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Tören, Sarız, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz verilmeye başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 12:26:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğalgaz verilmeye başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.