Kayseri\'nin Sarımsaklı Mahallesi\'nde Hizmet Almayan Vatandaşlar Oy Kullanmayacak

Kayseri'nin 2 bin 500 nüfuslu Sarımsaklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, belediyeden hizmet almadıkları için yerel seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıklayadak, eylem yaptı.

Sarımsaklı Mahallesi sakinleri, yıllardır mahallelerine bir hizmet yapılmadığını iddia ederek, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerde sandığa gitmeyeceklerini açıkladı. İçme sularının dahi kokudan içilmediğini ifade eden mahalle sakinleri, mahallelerine hizmet yapılmadığı taktirde oy kullanmayacaklarını belirterek, eylem yaptı. Mahallelerine hizmet yapılmamasından dolayı nüfuslarının sürekli düştüğünü söyleyen mahalle sakinlerinden Can Öcal, "Sarımsaklı Mahallemiz aslında gelişmiş bir mahalle. Yerleşim olarak çok dağınık bir mahalle ama yaklaşık 400-500 hanenin üzerinde hanesi var. Ancak yaşayan sayısı gittikçe düşüyor. Mahallemiz gittikçe sıfırın altına iniyor. Bunun sebebi de insanların imarı yok, doğalgazı yok. İçme suyu doğru düzgün yok. Bundan dolayı burada yaşamak istemediklerinden şehre göç ediyorlar. Biz diyoruz ki bizim topraklarımızda herkes yaşasın. Herkes kendini burada idame ettirsin. Bunun için belediyeler her zaman söz veriyor ama 2018 yılından beri mahallemize hiçbir şey yapılmadı. Köylümüz içme suyunu dahi içemiyor. Yani köylünün şu anda toplanmış olduğu gibi oturacak bir yerimiz dahi yok. Böyle olduğu için de köylülerimiz diyor ki 'Biz oy kullanmayacağız. Hizmet istiyoruz. Hizmet olmadıktan sonra biz neden oy kullanalım.' Bunu her zaman dile getiriyorlar. Bizim talebimiz bu köyden göç olmaması. Herkesin tekrardan köyümüze gelip yerleşmesi" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Perihan Taştan ise, "Bize sadece yazları gelip, dondurma ve döner yedirip gidiyorlar. Biz bunları istemiyoruz. Biz suyumuzu güzelce içmek istiyoruz, doğalgaz istiyoruz. Eksiklerimizin tamamlanmasını istiyoruz. Küçük köylerin doğalgazı var ama bize hiçbir şey yok. Böyle hiçbir şey yoksa oy da yok. Oy kullanmayı düşünmüyorum. Bir şeyler yapılırsa neden kullanmayayım" diye konuştu.

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin de, nerede bir hak mücadelesi varsa orada olduklarını söyleyerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sarımsaklı'da da bir hak mücadelesi olduğunu duyduk. Bu istekler doğal istekler ki vatandaşların bunu istemeden belediyenin yapması gerekiyor. Niye isteyeceğim ki ben. Belediye olarak sen bilmiyor musun? Burada imar yok. Burada dibinden geçen bir doğalgaz var ama burada doğalgaz yok. Yani saçma sapan bir durum. Şurada Kayseri'nin hemen dibindeki üstelik mesire alanı olması gerekirken elden çıkan bir yer haline getirilen Sarımsaklı'da 'insanların sokağa dökülüp, hizmet yoksa, oyda yok' demesi Türkiye adına utanç verici bir şey." - KAYSERİ