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Kayseri OSB'de Savunma Sanayi Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Kayseri OSB'de Savunma Sanayi Bilgilendirme Toplantısı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayi' konulu bilgilendirme toplantısı Ahi Evran Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sanayiciler katıldı. Toplantıda savunma sanayinde tedarik konusu ele alındı.

Kayseri OSB\'de Savunma Sanayi Bilgilendirme Toplantısı
15.12.2023 - 16:44,
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen 'Savunma Sanayi' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ahi Evran Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır ve Nihat Bozkurt, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, Bölge Müdürü Abdulmenap Esko ile sanayiciler katıldı. Açılış konuşmasını Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Baktır'ın yaptığı bilgilendirme toplantısının ilk bölümünde TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk sunum gerçekleştirdi.

Toplantının 2. bölümün ise soru cevap şeklinde gerçekleşti ve savunma sanayinde tedarik konusu ele alındı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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