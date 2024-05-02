Kayseri Otelciler Derneği'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kayseri Otelciler Derneği'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi

Kayseri Otelciler Derneği\'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi

Kayseri Otelciler Derneği'nin (KAYOTED) ilk genel kurulu gerçekleştirildi. Dernek başkanı Murat Erdal, Kayseri'nin turizmde hak ettiği yeri alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dernek, tanıtım ve yatırım icra kurulu olmak üzere iki farklı kurul ile faaliyetlerini sürdürecek.

02.05.2024 11:52
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Kayseri Otelciler Derneği'nin (KAYOTED) ilk genel kurulu gerçekleştirirken; dernek başkanı Murat Erdal; "Kayseri'nin turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

KAYOTED'in Genel Kurulu bir otelde gerçekleştirildi. Kurulda Murat Erdal başkan olarak seçilirken; dernek üyeleri ilk toplantısını da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan KAYOTED Başkanı Murat Erdal; "İlk genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Yönetim, divan ve denetim kurulumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri'nin turizmde marka şehir olması noktasında gereken her türlü adımı atacağız. Bu konuda da çeşitli kararlar aldık. Tanıtım ve yatırım icra kurulu olmak üzere iki farklı kurulumuz olacak. Kayseri'nin turizmde hak ettiği yeri alması için elimizden geleni yapacağız. Bu derneğin kurulmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dernek yöneticisi Serhan Çetinsaya da; "Kayseri Otelciler Derneğimiz şehrimiz için hayırlı olsun. Uzun zamandır konuştuğumuz, faaliyete geçirmek için geç kaldığımız bir oluşumdu. Şuan burada ilk genel kurulumuzu da gerçekleştirdik. Kayseri'ye gönül vermiş, Kayseri'nin turizminin gerçekleşmesi noktasında elinden gelen gayreti sunan kurucu üyelerimizle birlikte ilk toplantımızı yaptık. Kayseri'mizin reklam, tanıtım, yerli ve yabancı turiste daha nitelikli hizmet verilmesi için dernek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Biz hem Kayserili hem de Kayseri yatırımcısı olan bir birey olarak Kayseri'nin marka değerinin layık olduğu yerde olduğuna düşünmüyoruz. Kayseri gerek medeniyeti gerek ekonomide ki payıyla daha çok sanayicilikte öne çıkmış bir şehir. Bu yeni oluşumdan sonra özellikle yerli ve yabancı turistlerde daha çok otel doluluklarımızı, kültür sanat etkinliklerimizi önümüzdeki yıllarda artırarak yatırımcıların da daha bol kazanmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

KAYOTED Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan ise; "Bizim dernek olarak amacımız Kayseri'yi tur düzenlenebilen bir şehir yapmak istiyoruz. Kayseri'mizin çok güzel yerleri var. Gezilip, görülmesi gereken muhteşem yerleri var. Bunların hepsinin tanıtımlarını yapıp yurtiçi ve yurtdışı misafirlerimizi Kayseri'mizde ağırlayacağız" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Otelciler Derneği'nin ilk genel kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika

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