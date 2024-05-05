Kayseri Sanayi Odası Başkanı Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kayseri Sanayi Odası Başkanı Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimi, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

05.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:04
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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve yönetimi; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek, yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; yönetimi ile birlikte Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Özdoğan, birlik olmanın ve bu birlikteliğin beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını diledi. Başkan Özdoğan; Kayseri'nin ticaretin ve sanayinin merkezi olduğunu, bu çerçevede her zaman gerek ilçedeki gerekse de şehirdeki sanayici ve iş insanlarının yanlarında olmaya özen gösterdiklerini belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci de, Başkan Özdoğan'a gösterdikleri misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, sanayicilerin ve iş insanlarının her zaman yanlarında olan Başkan Özdoğan'a desteği için teşekkür etti. Başkan Büyüksimitçi kurumlar arasında uyum içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeniden Hacılar Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı Başkan Özdoğan'ı tebrik ederek, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Sanayi Odası Başkanı Hacılar Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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