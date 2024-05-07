Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı

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Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) arasında "Mühendis Geliştirme Programı" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, hem endüstride iş arayışı içerisinde olan genç mühendislere fırsat tanınması hem de sanayicinin mühendis ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan KAYSO ve KMF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bu programda önceliğimiz, vereceğimiz eğitimlerle mezun olmuş endüstri mühendislerimizi geliştirmek, aynı zamanda sanayicilerimizin mühendis ihtiyacını karşılamak olacak. İş arayan genç mühendislerimize Kayseri Model Fabrikamız aracılığı ile 5 gün yalın teknikler, 3 gün de dijitalleşme konularında eğitimler vereceğiz. Daha sonra da sanayideki yalın dönüşüm projelerinde genç mühendislerimize fırsatlar vererek, onların gelişmesine ve istihdam olmalarına destek olacağız" dedi.

Başkan Büyüksimitci, eğitim alan genç mühendislerin Kayseri Model Fabrika'nın sanayicilere uyguladığı 5 aylık Yalın Dönüşüm Projelerinde haftada bir görev alarak saha deneyimi kazanacaklarını da söyledi.

Projenin hedef kitlesinin tercihen endüstri mühendisleri olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Bunun yanı sıra üniversitelerimizin makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve herhangi bir işletmede çalışmayan gençler programa katılabilecekler. İlgilenen arkadaşlarımız detaylı bilgileri hem Odamızdan hem de model fabrikamızdan alabilirler. Kendini geliştirmek isteyen ve iş arayan gençlerimizi programa katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ