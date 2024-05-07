Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı

Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) arasında 'Mühendis Geliştirme Programı' protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, hem endüstride iş arayışı içerisinde olan genç mühendislere fırsat tanınması hem de sanayicinin mühendis ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

07.05.2024 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) ve Kayseri Model Fabrika (KMF) arasında "Mühendis Geliştirme Programı" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, hem endüstride iş arayışı içerisinde olan genç mühendislere fırsat tanınması hem de sanayicinin mühendis ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Protokol imza töreninde konuşan KAYSO ve KMF Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Bu programda önceliğimiz, vereceğimiz eğitimlerle mezun olmuş endüstri mühendislerimizi geliştirmek, aynı zamanda sanayicilerimizin mühendis ihtiyacını karşılamak olacak. İş arayan genç mühendislerimize Kayseri Model Fabrikamız aracılığı ile 5 gün yalın teknikler, 3 gün de dijitalleşme konularında eğitimler vereceğiz. Daha sonra da sanayideki yalın dönüşüm projelerinde genç mühendislerimize fırsatlar vererek, onların gelişmesine ve istihdam olmalarına destek olacağız" dedi.

Başkan Büyüksimitci, eğitim alan genç mühendislerin Kayseri Model Fabrika'nın sanayicilere uyguladığı 5 aylık Yalın Dönüşüm Projelerinde haftada bir görev alarak saha deneyimi kazanacaklarını da söyledi.

Projenin hedef kitlesinin tercihen endüstri mühendisleri olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, "Bunun yanı sıra üniversitelerimizin makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği veya diğer mühendislik bölümlerinden mezun olmuş ve herhangi bir işletmede çalışmayan gençler programa katılabilecekler. İlgilenen arkadaşlarımız detaylı bilgileri hem Odamızdan hem de model fabrikamızdan alabilirler. Kendini geliştirmek isteyen ve iş arayan gençlerimizi programa katılmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Sanayi Odası, Kayseri, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:49 Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti Gözler yapılacak açıklamada Özel ve Bahçeli görüşmesi bitti! Gözler yapılacak açıklamada
12:30 İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu İşte ataması yapılacak 20 bin öğretmen için taban puan ve kontenjan tablosu
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:49 Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı Portekiz Cumhurbaşkanı, Müşterinin Patates Kızartmasını Masadan Aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 13:21:22. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri Sanayi Odası ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı arasında Mühendis Geliştirme Programı protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement