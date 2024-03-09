Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği - Son Dakika
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği

Kayseri Şehir Hastanesi\'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile çalışan kadın sağlık personellerine moral sağladı. Hastanenin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeller, takımlar oluşturarak voleybol maçları yaptı ve hem spor yapmanın keyfini çıkardı hem de özel bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral buldu.

09.03.2024 08:46
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Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personelleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen voleybol etkinliği ile moral buldu.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla voleybol etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte hastanenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeller tarafından takımlar oluşturularak voleybol maçları yapıldı. Etkinlikte kadın personeller hem spor yaptı hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde moral buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Şehir Hastanesi'nde Kadın Sağlık Personellerine Moral Veren Voleybol Etkinliği - Son Dakika

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