Kalp krizine yenik düşen Vali Yardımcısı Şenol Esmer memleketi Trabzon\'da toprağa verildi

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer (59), düzenlenen resmi törenlerin ardından memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Görev yaptığı Kayseri'de düzenlenen törenin ardından cenazesi Trabzon'a getirilen Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer için Tonya ilçesindeki Merkez Ali İbni Ömer Ali Ağa Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törende Esmer'in özgeçmişi okunurken, duaların ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Şenol Esmer'in cenazesi aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON