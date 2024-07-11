Kayseri Valisi: Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar

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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 21. Olağan Mali Genel Kurulu'na katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri'de büyük bir oyun oynandığını dile getiren Vali Çiçek, "Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşliğin şehri. Bu şehir, sanayicilerin, ekonominin ve ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşiniz olarak, sizden aldığımız güçle kimsesinin, bizim huzurumu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz. Bu şehirde hiçbir şekilde huzursuzluğa izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kayseri'nin birlik, kardeşlik ve huzurun şehri olamaya devam edeceğini aktaran Çiçek, "Uyuşturucu ile mücadelede altın bir sene geçiriyorduk. Uyuşturucu satıcılarının ensesine emniyetimizin ve jandarmamızın demir yumruğu iniyordu. Bütün asayişi bozan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şehri birlik, kardeşlik ve huzurun şehri olarak tutmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ