Kayseri Valisi Çiçek, Şehit Annelerini Ziyaret Etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Vali Gökmen Çiçek, 2007 yılında Şırnak'ta şehit düşen Piyade Komando Uzman Onbaşı Bekir Çakır'ın annesi Ümmügülsüm Çakır'ı ziyaret etti. Şehidin annesiyle bir süre sohbet eden Vali Çiçek, şehit ailelerinin en değerli emanet olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, daha sonra 1987 yılında Diyarbakır'da görevi sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan Şehit Selim Çiftçioğlu'nun annesi Sevim Çiftçioğlu'nu ziyaret etti. Şehit annesinin Anneler Günü'nü kutlayan Vali Çiçek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretler sırasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da hazır bulundu. - KAYSERİ