Vali Çiçek güven timlerini denetledi - Son Dakika
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Vali Çiçek güven timlerini denetledi

01.08.2022 21:05
Vali Çiçek güven timlerini denetledi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, güven timlerini denetleyerek, ekiplere başarı diledi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, güven timlerini denetleyerek, ekiplere başarı diledi.

Kentte suç işlenmesi muhtemel yerlerde ve saatlerde suçlarla mücadele etmek ve suç faillerini yakalamak amacıyla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla kurulan güven timleri, her türlü polisiye teknik ve taktiklerini kullanarak görevlerini sürdürüyor. Ekiplerin farklı görünümlere bürünmesi, değişik isimler kullanması, farklı mesleklerde çalıştığını hissettirecek şekilde davranması, halk içinde dolaşarak suç ve suçlular hakkında bilgi toplanması suretiyle; toplumun rahatsızlık duyduğu korku ve endişeye sebep olabilecek suçlarla etkin mücadele eden ekipler, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için denetimlerini sürdürüyor.

Çiçek'ten denetim

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile beraber güven timlerini denetledi. Ekipler ile sohbet eden Çiçek, başarı diledi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Gökmen Çiçek, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çiçek güven timlerini denetledi - Son Dakika

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