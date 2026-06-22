Başkal ailesinin acı günü

Kayserili iş insanı Latif Başkal'ın babası Mustafa Kamil Başkal hayatını kaybetti.
Kayserili iş insanı Latif Başkal'ın babası Mustafa Kamil Başkal, 78 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Başkal'ın cenaze namazı, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'nde kılındı. Kılınan namazın ardından Başkal'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta defnedildi.
Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, önceki dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkal ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ
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