KAYSO seçimlerinde Büyüksimitci ve Özkaya görevlerine yeniden seçildi - Son Dakika
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KAYSO seçimlerinde Büyüksimitci ve Özkaya görevlerine yeniden seçildi

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KAYSO seçimlerinde Büyüksimitci ve Özkaya görevlerine yeniden seçildi
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Kayseri Sanayi Odası'nın yeni dönem yönetimi, 4 Ekim'deki organ seçimlerinin ardından bugün düzenlenen seçimlerle belirlendi. Mehmet Büyüksimitci Yönetim Kurulu Başkanlığına, Abidin Özkaya ise Meclis Başkanlığına yeniden seçildi.

Kayseri Sanayi Odası'nda (KAYSO) 4 Ekim'de gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından, bugün yapılan seçimlerle yeni dönemin yönetimi belirlendi. Mehmet Büyüksimitci yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına, Abidin Özkaya ise Meclis Başkanlığına seçildi.

Kayseri Sanayi Odası Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimlerde, Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlığı başta olmak üzere, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri belirlendi. Seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulunan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, kendilerine duyulan güvenden dolayı tüm üyelere teşekkür ederek; "Bizlere yeniden bu görevi layık gören Meclis üyelerimize ve tüm sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Geride bıraktığımız dönemde olduğu gibi yeni dönemde de ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sanayicilerimizin sorunlarına çözüm üretmek, üretimi, istihdamı ve ihracatı daha ileriye taşımak olacak. Yeni dönemimizin Kayseri sanayisine ve tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Özkaya: "Sanayimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

Yeniden meclis başkanlığına seçilen Abidin Özkaya ise meclis üyelerine teşekkür ederek; "Şahsıma gösterilen güven ve destekten dolayı tüm Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de meclisimizin tecrübesi ve birikimiyle sanayicilerimizin beklentilerini gündeme taşımaya, yönetim kurulumuzla uyum içerisinde Kayseri sanayisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan seçimler sonucunda Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet Büyüksimitci

Yönetim Kurulu Üyeleri: Abdullah Oğuzbaş, Ahmet Gümüşcü, Mehmet Sarıalp, İlhan Baloğlu, Mustafa Ateş, Mustafa Nebi Doğan, Kemal Murat Benk, İhsan Narin, Emre Erkahyaoğlu ve Arda Aksoy.

Meclis Başkanı: Abidin Özkaya

Meclis Başkan Yardımcıları: Ahmet Övüç, Metin Mermerkaya

Meclis Katip Üyesi: Ebru Kantarcı

Kaynak: İHA
Kayseri Sanayi OdasıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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