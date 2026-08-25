Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Malazgirt Zaferi\'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun
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KAYÜ Rektörü Karamustafa, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferin Anadolu'nun vatan kılınmasındaki önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin geleceği için bilim ve eğitimde öncü olma kararlılığını belirtti.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında, Anadolu'nun kapılarını bizlere açarak bu coğrafyayı ebedi vatan kılan şanlı zaferin, sadece tarihimiz açısından değil, dünya tarihinin seyri bakımından da en stratejik dönüm noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa mesajında şu ifadelere yer verdi:

"26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın sevk ve idaresinde kazanılan Malazgirt Zaferi, tarihimizin en stratejik kilit taşlarından biridir. Bu muazzam zafer, yalnızca Anadolu'yu bizlere vatan kılmakla kalmamış, aynı zamanda medeniyetimizin kök salacağı adalet ve hoşgörü zeminini inşa ederek tarihin akışını değiştirmiştir. Kahraman ecdadımızın bize bıraktığı bu köklü mirasla ne kadar iftihar etsek azdır.

Sultan Alparslan'ın 'Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır' tarihi vecizesinden aldığımız şuur ve ilhamla; mukaddes vatanımızı, milli birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşlik bağlarımızı daima diri tutarak yarınlara taşıma kararlılığındayız. Ecdadımızdan emanet aldığımız bu aziz topraklarda şanlı bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak ve köklü medeniyet değerlerimizi yaşatmak en asli vazifemizdir.

Üniversite olarak, bilimsel üretimden nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye kadar her alanda güçlü adımlar atarak; coğrafyamız üzerinde kurulan kirli oyunları bozan, bölgesinde ve dünyada adalet ve hakkaniyet temelinde istikamet çizen Türkiye'mizi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, medeniyet birikimimizden aldığımız güçle küresel ölçekte söz sahibi bir Türkiye için bilimde, teknikte ve eğitimde öncü olmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, Anadolu'nun kapılarını bizlere açan büyük komutan Sultan Alparslan başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılmak uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Malazgirt Zaferi'mizin 955. yıl dönümü kutlu olsun."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika

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