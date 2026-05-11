Kayyum Yönetimindeki Akdeniz Belediye Meclisi Aylardır Toplanmıyor.

(MERSİN) - Kaymakam Zeyit Şenel'in kayyum olarak atandığı Akdeniz Belediyesi'nde, çoğunluğun DEM Parti ve CHP'de olduğu meclis aylardır toplanmıyor. Şenel'in Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri için AK Partili belediye meclisi üyesine vekalet verdiği bildirildi. DEM Partili Belediye Meclisi Üyesi Feride Aslan Bilgiç, "Madem belediye meclisi çalışamaz durumda, madem seçilmiş üyelerin yetkileri askıya alınmış, o halde aynı meclisten bir üye hangi yetkiyle temsil görevi üstlenebiliyor?" diye sordu.

Akdeniz Belediyesi'ni DEM Parti'nin kazanmasından 9 ay sonra kayyum olarak atanan Kaymakam Zeyit Şenel döneminde Akdeniz Belediye Meclisi toplanmadı. Belediye Meclisi üyeleri 10 Ocak 2025 tarihinde belediye binasının kendilerine kapatılması üzerine caddede son meclis toplantısını yapmış, DEM Parti, meclis üyelerine resmi bildirim yapılmadığı sürece meclisin çalışmalarının engellenemeyeceğini savunmuştu.

Belediye Meclisi fiilen görevde olmamasına rağmen kayyum Şenel'in, TBB seçimleri için AK Partili Meclis Üyesi Aydın Eğin'i delege olarak birliğe bildirdiği ortaya çıktı.

Çoğunluğu DEM Parti ve CHP'li üyelerin oluşturduğu meclisin aylardır fiiilen çalışmamasına rağmen Kaymakam Şenel'in TBB delegeliği için AK Partili üyeyi görevlendirmesi DEM Parti'nin tepkisini çekti.

"AKP'NİN MEMURU MUDUR?"

Konu, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Akdeniz Belediye Meclisi Üyesi Feride Aslan Bilgiç, şunları söyledi:

"Akdeniz Belediyesi'ne kayym atandıktan sonra seçilmiş belediye meclisinin görevleri fiilen ortadan kaldırıldı. Meclis üyeleri görev yapamaz hale geldi. Belediyeye giremeyen, yetkileri askıya alınan seçilmiş insanlar var. Ama aynı süreç içerisinde kayyumun, belediyeyi temsilen bir AKP'li meclis üyesine vekalet verip Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine göndermesi ciddi bir çelişkiyi ortaya çıkarmıştır. Burada insan ister istemez şu soruyu soruyor: Madem belediye meclisi çalışamaz durumda, madem seçilmiş üyelerin yetkileri askıya alınmış; o halde aynı meclisten bir üye hangi yetkiyle temsil görevi üstlenebiliyor?"

Bu mesele hukukun ötesinde siyasi ve etik bir meseleyi ortaya çıkarıyor. Hukuk ve yönetim erkleri burada bir kez daha kişiye ve partiye göre işletilmiştir. Oysa hukuk kişiye, kimliğe ya da partiye göre değiştirilemez. Burada başka bir gerçek daha ortaya çıkıyor; kayyum gerçekten bağımsız bir idari uygulama mıdır, yoksa iktidarın siyasi refleksiyle hareket eden bir mekanizma mıdır veya AKP'nin bir memuru mudur? Görünen o ki her defasında dile getirdikleri 'Kayyumlar ile alakamız yok' cümlesi ile bu politika deşifre olmuştur. Aslında şunu açıkça ifade etmek gerekir; kayyum politikası başlı başına hukuki ve demokratik açıdan kökünde sorunlu, anti demokratik bir uygulamadır. Dolayısıyla sorunlu bir sistem kendisi ile birlikte sorunlu uygulamaları da doğurur. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı hukukun yeniden tesis edilmesi, adaletin herkese eşit uygulanması ve kardeşlik hukukunun güçlendirilmesidir."

"DELEGE GÖREVLENDİRECEĞİNE MAHALLEYE KEPÇE GÖNDERSİN"

Toroslar Belediye Meclisi Üyesi Hıdır Berk de Şevket Sümer Mahallesi'ndeki kirlilik sorununa dikkati çektiği konuşmasında Şenel'e, "TBB için delege görevlendireceğine Şevket Sümer Mahallesine kepçe göndersin" diyerek tepki gösterdi.

TBB'nin geçen haftaki seçimlerinde başkanlığa seçilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "O delege oyunu şehrinin belediye başkanına vermiş midir?" diye espri yaptı.