Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Dualarla Uğurlandı

Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Dualarla Uğurlandı
02.03.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Talha Berkay Başkök, tedaviye rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da 23 Şubat'ta meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan Astsubay Çavuş Talha Berkay Başkök, tedavi gördüğü hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Başkök, düzenlenen askeri törenle memleketi Ordu'ya uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Şubat gecesi 13 Şubat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Başkök, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç astsubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Başkök için bugün Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manganın omuzlarında cenaze aracına taşındı. Törene ailesi, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan Başkök'ün cenazesinin, 3 Mart Salı günü Ordu'nun Gökömer Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, genç astsubayın kazadan yaklaşık 4 saat önce kaza yaptığı motosikletiyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarının, sevenlerini derinden etkilediği belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Dualarla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:30:25. #7.13#
SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybeden Astsubay Dualarla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.