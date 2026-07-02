Kazakistan'dan Rusya'ya Akaryakıt Satışı Değerlendirmesi

Kazakistan'ın, akaryakıt ve madeni yağ ürünlerinin karşılıklı fayda sağlayacak ticari şartlar çerçevesinde Rusya'ya satışını değerlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Kazakistan'ın Rusya'ya muhtemel akaryakıt tedariki yapmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya hükümeti tarafından akaryakıt alımına ilişkin resmi bir başvuru yapılması durumunda, Kazakistan akaryakıt ve madeni yağ ürünlerinin karşılıklı fayda sağlayacak ticari şartlar çerçevesinde satışını değerlendirmeye hazır" ifadesi kullanıldı. Açıklamada, petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin uluslararası anlaşmaların ve ticari sözleşmelerin yapılmasının ancak yeterli serbest kaynak kapasitesinin bulunması halinde mümkün olduğu aktarılarak, ülke iç pazarının ihtiyaçlarının tam ve kesintisiz şekilde karşılanmasının öncelik hedefleri olduğu vurgulandı. Açıklamada, Kazakistan vatandaşları ile ülke ekonomisinin ihtiyaçlarının karşılanmasını riske atmayacak şartların olması halinde akaryakıt ihracatının gerçekleştirilebileceği kaydedildi. - BİŞKEK