Kazdağları’nda 2026 aile kampı: Aileler doğayla buluştu

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR)- Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "2026 Aile Kampı" etkinliği, Kazdağları'nın eşsiz doğasında yapıldı.

Türkiye genelinde aynı gün düzenlenen etkinlik kapsamında Kazdağları'nda bir araya gelen aileler, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte aileler doğa yürüyüşüne katıldı. Kazdağları'nın zengin bitki örtüsünü yakından inceleyen katılımcılar, bölgenin doğal güzelliklerini fotoğrafladı. Çocukların doğayı yaşayarak tanımasına imkan sunan etkinlikte, doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlandı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ailelerin doğayla iç içe zaman geçirmesinin, çocukların çevre bilinci kazanmasına önemli katkı sunduğunu belirterek, "Ailelerimizin doğayla iç içe zaman geçirmesi, çocuklarımızın doğayı yaşayarak tanıması ve çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren güçlenmesi hepimiz için çok değerli" dedi.

Kazdağları'nın Edremit ve Balıkesir için önemli bir doğal miras olduğuna vurgu yapan Ertaş, doğanın korunmasının gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi. Ertaş, "Kazdağları gibi eşsiz bir doğal mirasa ev sahipliği yapan bir kent olarak, doğamızı korumak ve gelecek nesillere aynı güzellikleriyle bırakmak en önemli sorumluluklarımızdan" ifadelerini kullandı.

Programın gerçekleşmesinde emeği geçen Milli Parklar ekiplerine ve etkinliğe katılan tüm ailelere teşekkür eden Ertaş, doğayla, aileyle ve Kazdağları'nın eşsiz güzellikleriyle buluşulan bu tür etkinliklerin önemine dikkati çekti.