Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında mezarı başında anıldı

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Kazım Koyuncu, vefatının 21. yılında memleketi Artvin'in Hopa ilçesindeki mezarı başında anıldı.

2005 yılında 33 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu için Yeşilköy Köyü Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Anma törenine sanatçının yakınları, çok sayıda vatandaş ve siyasetçi katıldı. Katılımcılar, Koyuncu'nun mezarı başında dua ederken, sanatçının sevilen eserleri de seslendirildi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Kazım Koyuncu'nun anısını yaşatmanın sadece anma törenleriyle değil doğaya ve yaşam alanlarına sahip çıkarak mümkün olacağını belirtti.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Erhan Yılmaz ise Koyuncu'nun kısa yaşamına büyük bir hikaye sığdırdığını belirterek Karadeniz'in kültürel zenginliğini ve farklı halklarını müziğiyle tüm dünyaya tanıttığını söyledi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da, Kazım Koyuncu'nun müziği ve yaşam biçimiyle bölgeyi dünyaya tanıtan önemli bir değer olduğunu ifade etti. - ARTVİN