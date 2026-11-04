Kazmunaygaz Başkanı Hasenov, 785 milyon tonluk rezervin 45 yıl yeteceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kazmunaygaz Başkanı Hasenov, 785 milyon tonluk rezervin 45 yıl yeteceğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazmunaygaz Başkanı Hasenov, 785 milyon tonluk rezervin 45 yıl yeteceğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazmunaygaz Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin kanıtlanmış petrol rezervinin 785 milyon ton olduğunu ve mevcut üretimde bunun 45 yıl yeteceğini bildirdi. Hasenov, bunun 45 yıl sonra tükeneceği anlamına gelmediğini, kaynak tabanının yenilendiğini söyledi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervinin 785 milyon ton olduğunu ve mevcut üretim seviyesinde bu rezervin yaklaşık 45 yıl yeteceğini bildirdi.

Kazakistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (Kazmunaygaz) Yönetim Kurulu Başkanı Ashat Hasenov, ülkenin teyit edilmiş petrol rezervine ilişkin konuştu. Ön hesaplamalara göre ülkenin kanıtlanmış petrol rezervinin yaklaşık 785 milyon ton olduğunu belirten Hasenov, "Mevcut üretimi seviyesinde bu miktar yaklaşık 45 yıl yetecek. Ancak bu petrolün 45 yıl sonra tükeneceği anlamına gelmiyor. Kaynak tabanı sürekli yenileniyor" ifadelerini kullandı. Hasenov, jeolojik keşif çalışmalarının devam ettiğini ve yeni tespit edilen rezervlerin devlet kayıtlarına alındığını kaydetti.

Bu yıl 96 milyon ton petrol üretilmesi bekleniyor

Kazakistan Enerji Bakanı Yerlan Akkenjenov ise hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkede petrol üretiminin bu yıl plana uygun şekilde sürdüğünü belirterek, "Plana göre ilerliyoruz. Bu yıl için üretim hedefi 96 milyon ton olarak belirlenmişti. Gelecek yılın üretim hacmini belirliyoruz. Bunun yaklaşık 99 milyon ton olacağını düşünüyorum" dedi.

Akkenjenov ayrıca, insansız hava araçları saldırıları nedeniyle bu yılın mayıs ayında durdurulan Rusya'nın Drujba Petrol Boru Hattı üzerinden petrol sevkiyatının yeniden başlatılması için Rusya'ya talepte bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: İHA
EkonomiDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Emre Belözoğlu geldi, Kuyt’ın kaderi belli oldu Emre Belözoğlu geldi, Kuyt'ın kaderi belli oldu
Cengiz Han’ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Emre Belözoğlu’nun ekibi belli oldu Tam 11 isim var Emre Belözoğlu'nun ekibi belli oldu! Tam 11 isim var
17:07
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
16:51
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı Bir gecede tüm hesaplar değişti
ABD seçimleri altın yatırımcısına yaradı! Bir gecede tüm hesaplar değişti
16:49
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
16:39
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
15:47
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
15:46
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 17:13:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kazmunaygaz Başkanı Hasenov, 785 milyon tonluk rezervin 45 yıl yeteceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android