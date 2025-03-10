Karabük Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen ve kadınların zorluklarını sanat yoluyla anlatılan tiyatro oyunu, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda izleyiciyle buluştu.
Oyun, kadınların hayatta karşılaştıkları zorlukları sanat yoluyla sahneye taşıyarak izleyicilere anlamlı bir mesaj verdi. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Kadınların yaşadığı sorunlara sanatsal bir perspektiften yaklaşan tiyatro gösterimi, izleyenlerden tam not aldı.
Etkinliğe öğrenciler ve idari personel katıldı. İzleyiciler, büyük ilgi gösterdikleri oyunu beğeniyle takip etti. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › KBÜ'de kadınların zorluklarını sanat yoluyla sahneye taşıdılar - Son Dakika
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