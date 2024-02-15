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KBÜ'de "Yüzüncü Yıl Kitaplığı" kuruldu

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesinde, Türk Tarih Kurumu tarafından bağışlanan bin 161 kitap ile oluşturulan "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa; TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, KBÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşma yapan TTK Başkanı Özgen, projenin Cumhuriyet'in 100. yılı anısına başlatıldığını, bilimin üretilmesinin yanı sıra üretilen bilimin toplumun ve üniversitelerin hizmetine sunulmasının önemine vurgu yaptı.

Her ay Türkiye genelinde iki gün ve iki üniversitede olmak üzere Türk Tarih Kurumu'nun yayınlarından oluşan kitaplıkların açılacağını ifade eden Özgen, "Bu projeyi tüm Türkiye'de 81 ilimizde ve vakıf üniversitelerine dahil olmak üzere Türkiye'deki 208 üniversitemizin tamamında Türk Tarih Kurumunun yayınlarından oluşan bir kitaplığı açmayı devam ettireceğiz. Bunu çok önemsiyoruz çünkü özellikle üniversitenin pozitif gündeminin bilim, kütüphane olması gerektiği kanaatindeyiz" dedi.

Dünyadaki ve tarihteki gelişmelere bakıldığında temel referansın bilime yapılması gerektiğini, her alandaki gelişmenin bilimsel çalışmalarla olduğunun tecrübe edildiğini ifade eden Özgen, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her anlamda kalkınması, gelişmesi, önünün açılması, tarihsel misyonunu devam ettirebilmesi bizim bilime, bilim insanına, kütüphaneye ne kadar önem verdiğimizle veya vermediğimiz ile doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz. Bu alandaki kendi görevimiz ve kurumsal sorumluluğumuz itibarıyla sosyal bilimler alanını bu anlamda kurumumuzun imkanları çerçevesinde desteklemeye gayret ediyoruz."

TTK SOSYALFEST'e katılım sağlayacak

KBÜ ev sahipliliğinde düzenlenecek Sosyal Bilimler Festivalinin kamuoyunda pozitif bir gündem oluşturacağını aktaran Özgen, "Memnuniyet duyduk, Türkiye'de bilimin, sosyal bilimlerin bir gündem olacak olması, kamuoyunun gündemini bununla meşgul edecek olmamız, kamuoyunda pozitif anlamda bir gündem oluşturacak olmamız son derece kıymetli. O anlamda bu proje kapsamında biz kurum olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz. İlk festivalinizde kurum yayınlarımızı buraya getirerek onların sergilenmesi ve satışını sağlamak üzere ilk desteğimizi orada sağlamış olacağız. Üniversiteler bizim memleketimizin kalkınması için temel noktalar olmalı. Onu çok vurgulamamız gerekiyor. Birlikte güzel işler yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

KBÜ Rektörü Fatih Kırışık da Türk Tarih Kurumu'nun bin 161 kitaplık kıymetli bağışının sosyal bilimler, tarih ve ilgili alanlarda üniversitenin gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirterek, bu eserlerin araştırma faaliyetlerini destekleyerek geliştireceğini ve sosyal bilimler sahasında yeni fırsatlar sunacağını ifade etti. Rektör Kırışık, üniversite olarak sosyal bilimler sahasındaki Türkiye çapındaki gelişmelere öncülük etmek istediklerini dile getirerek, "Bu sahanın önemini, değerini, kıymetini bütün Türkiye'de anlaşılmasını ve sosyal model üretmek kültürünün yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu tür çalışmalarla bu tür desteklerle kitaplarla kütüphane ortamıyla Sosyal Bilimler Festivalimizin sunmuş olduğu imkanlarla birlikte ve diğer üniversitelerle kurum ve kuruluşlarımızla yapacağımız iş birlikleri çerçevesinde bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Rektör Kırışık, Türk Tarih Kurumu'nun bu anlamda çok güzel çalışmalarının olduğunu dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih de sosyal bilimler açısından çok kıymetli bir alan. Tarihi doğru bir şekilde bilmiyorsak ya da tarihte yapılan benzer sorunlar karşısında üretilen çözümleri bilmiyorsak o zaman çok eksik kalırız. 'Gök kubbe altında söylenmemiş söz yoktur' derler büyükler. Aslında pek çok sorun, geçmiş dönemlerde de yaşanmış, çözüm bulunmuş. Bizim o çözümleri bulmamız ve bugüne uyarlamamız, bizim açımızdan çok kıymetli, değerli. Aksi takdirde yeni bir çözüm modeli üretmek için aşırı bir efor sarf etmek zorunda kalabiliriz. Bu nedenle tarihe bir de bu pencereden bakmamızı son derece önemli görüyorum."

Konuşmaların ardından TTK Başkanı Özgen, KBÜ Rektörü Kırışık, rektör yardımcıları Solmaz, Çepni ve Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm tarafından Türk Tarih Kurumu'nun bağışıyla oluşturulan "Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı"nın açılışı gerçekleştirildi.