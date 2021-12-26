KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü - Son Dakika

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli bir vatandaşın tayini çıkan yerin engel durumuna uygun olmamasından oluşan mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

2013 yılında bir devlet hastanesine açıktan atanan engelli başvurucu, 2015 yılında başka ile tayini çıktığını, görevlendirildiği birimin engel durumuna uygun olmadığı gerekçesiyle görev yerinin değiştirilmesini istediğini belirtti. Talebi olmasına rağmen 4 yıl uygun olmayan birimde çalıştırıldığını söyleyen başvurucu, engel oranının yüzde 40'tan yüzde 84'e yükseldiğini, ayrıca görev yaptığı ilçede kışların sert ve kar yağışlı geçtiğini, hastanenin de şehir merkezinden uzak olmasından dolayı ulaşım ve idari izin hususlarında sorun yaşadığını bildirdi.

Başvurucu, evine yürüme mesafesinde bulunan başka bir ilçe merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezine naklen tayin talebinde bulunduğunu, fakat personel eksikliği gerekçesiyle talebinin reddedildiğini kaydetti. Çalıştığı hastanede yeterli personelin olduğunu ve talebinin karşılanabileceğini iddia ederek, tayin talebinin yeniden değerlendirilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı.

Başvuruyu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. KDK'nın yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşın sorunu çözüldü. İlgili Sağlık Müdürlüğü vatandaşın tayin talebinin gerçekleştirildiğini KDK'ya bildirdi. - ANKARA