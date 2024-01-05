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Kdz. Ereğli Belediyesi Zarar Gören Aydınlatmaları Onarıyor - Son Dakika
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Kdz. Ereğli Belediyesi Zarar Gören Aydınlatmaları Onarıyor

Kdz. Ereğli'de meydana gelen afetin ardından belediye, zarar gören aydınlatmaları tamir etmek için çalışmalara başladı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, sokak aydınlatma arızalarını gidermek ve diğer bölgelerdeki tamirat çalışmalarını sürdürmektedir.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zarar Gören Aydınlatmaları Onarıyor
05.01.2024 - 21:44,  Güncelleme: 21:45
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Kdz. Ereğli'de 19 Kasım'da meydana gelen afetin izlerini silmek için belediye tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de kentte zarar gören aydınlatmaları tamir ediyor.

19 Kasım'da tarihinin en büyük felaketini yaşayan Kdz. Ereğli'de meydana gelen zararlar gideriliyor. Kdz. Ereğli Belediyesi, kentin zarar gören tüm alanlarında ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de afet sonrası zarar gören aydınlatmaları onarıyor. Destek Hizmetleri Müdürü Etem Özdemir, afetin ardından şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören aydınlatma arızalarını gidermek için çalışmalara başladıklarını belirterek, "Sokak aydınlatma arızaları, Sanat Sokağı krom baba montajı, Bozhane Limanı projektör arızaları ve Halk Kafe tamirat çalışmalarını yaptık. Ekiplerimiz kalan bölgelerde çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Kaynak: ANKA
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