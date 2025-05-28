Keçiören Belediye Konservatuvarı\'ndan Türk Sanat Müziği Konseri

Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Fasıl Topluluğu, solo şarkılardan oluşan bir program düzenledi.

Keçiören Belediye Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Fasıl Topluluğu, Hicaz Fasıl ve Hicaz makamında solo şarkılardan oluşan bir program düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program başladı. Canan Kara Dökmetaş şefliğinde 'Sazlar Çalınır Çamlıca'nın Bahçelerinde', 'Seni Ben Unutmak İstemedim ki' gibi şarkıların da aralarında bulunduğu birçok şarkının seslendirildiği program seyirciyle buluştu. Konser sonunda Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Biçer tüm koro adına şef Canan Kara Dökmetaş'a çiçek verdi. - ANKARA