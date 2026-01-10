Keçiören Belediyesi, park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor

Keçiören Belediyesi tarafından park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmaları kış mevsiminde de sürdürülüyor.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi ekipleri park ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarını kış aylarında da sürdürmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerdeki ağaçlarda gençleştirme budaması ve tıraşlama işlemlerine devam ediyor.

Keçiören Budama ekibi tarafından hazırlanan program kapsamında vatandaşlardan gelen talepler de dikkate alınarak ilçe genelindeki çınar, ıhlamur ve diğer peyzaj ağaçlarında estetik görünümü korumaya yönelik çalışmalar yürütülüyor. Ağaçların daha sağlıklı gelişim göstermesi amacıyla kuruyan dallar temizlenirken formunu kaybetmiş bitkilere de yeniden şekil veriliyor.

"Yeşil dokuyu koruyoruz"

Parklarda yapılan mevsimlik budama çalışmalarıyla yeşil dokunun korunmasına önem verdiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Daha güzel ve düzenli bir Keçiören için parklarımızdaki ağaçları mevsim şartlarına uygun şekilde buduyor, estetik özelliklerini yeniden kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri titizlikle değerlendirerek gerekli müdahaleleri yapıyoruz. İlçemizdeki yeşil alanların daha bakımlı görünmesi ve ağaçlarımızın sağlıklı kalması için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi. - ANKARA