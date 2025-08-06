Keçiören\'de Açık Hava Sineması Etkinliği Büyük İlgi Gördü

Keçiören'de yaz mevsimini renklendirmek amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Keçiören Belediyesi, Karargahtepe Mahallesi'ndeki Anafartalar Parkı'nda açık hava sineması etkinliği düzenledi. Mahalle kültürünü canlandırmayı ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen etkinlik, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla tüm ilçe sakinlerini 'Bir yaz akşamı sineması ve sokak lezzetleri' programına davet ederek, "Minderini al, gel" çağrısında bulundu. Yeşilçam'ın unutulmaz yapımının seyirciyle buluştuğu film, usta Yönetmen Ertem Eğilmez'in klasiklerinden 'Mavi Boncuk' oldu. Başrollerinde Emel Sayın, Tarık Akan, Kemal Sunal, Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı film, izleyicilere nostalji dolu bir akşam yaşattı.

Lezzet ve keyif bir arada

Keçiören Belediyesi tarafından sinema gösterimi öncesinde dağıtılan patlamış mısır, el açması gözleme, nohutlu pilav, haşlanmış mısır ve tulumba tatlısı gibi ikramlar halktan tam not aldı. Çocuklar için de Osmanlı macunu, pamuk şeker ve limonata gibi sürprizler hazırlandı. Etkinliğe katılan Keçiörenliler, sıcak yaz akşamlarında farklı bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Evde oturmaktan sıkılmıştık, hem film hem ikramlarla çok güzel vakit geçirdik. Bu etkinlikte karnımız da, ruhumuz da doydu. Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dediler. - ANKARA