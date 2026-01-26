Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz buz pateni hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz buz pateni hizmeti

Keçiören Belediyesi\'nden ücretsiz buz pateni hizmeti
26.01.2026 13:22  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keçiören Belediyesi'nin Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ara tatilde çocukların eğlence durağı oldu. Ücretsiz hizmet veren tesis, düzenli seanslarla çocukları spor yapmaya teşvik ediyor.

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ara tatilde çocukların uğrak noktası oldu.

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, tatil boyunca çocukları spor ve eğlenceyle buluşturuyor. Ara tatil etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veren tesis, randevu sistemiyle çalışıyor. Bu sayede buz pisti düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılıyor. Haftanın 6 günü açık olan tesis, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor. Buz pisti 09.30-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, günde 8 seans düzenleniyor. Her seansta en fazla 20 çocuk piste kabul ediliyor ve seans süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

Vatandaşlar da kullanabiliyor

Ara tatil ve özel olarak duyurulan günlerde yalnızca çocuklara hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, diğer dönemlerde ise hafta içi her gün 5 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet veriyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz buz pateni hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

13:58
ABD’nin askeri yığınağına İran’dan yanıt
ABD'nin askeri yığınağına İran'dan yanıt
13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:16:56. #7.11#
SON DAKİKA: Keçiören Belediyesi'nden ücretsiz buz pateni hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.