Keçiören Belediyesi\'nden ücretsiz buz pateni hizmeti

Keçiören Belediyesi bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, ara tatilde çocukların uğrak noktası oldu.

Keçiören Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, tatil boyunca çocukları spor ve eğlenceyle buluşturuyor. Ara tatil etkinlikleri kapsamında yalnızca çocuklara hizmet veren tesis, randevu sistemiyle çalışıyor. Bu sayede buz pisti düzenli ve kontrollü bir şekilde kullanılıyor. Haftanın 6 günü açık olan tesis, pazartesi günleri bakım çalışmaları nedeniyle kapalı tutuluyor. Buz pisti 09.30-18.00 saatleri arasında hizmet verirken, günde 8 seans düzenleniyor. Her seansta en fazla 20 çocuk piste kabul ediliyor ve seans süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

Vatandaşlar da kullanabiliyor

Ara tatil ve özel olarak duyurulan günlerde yalnızca çocuklara hizmet veren Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti, diğer dönemlerde ise hafta içi her gün 5 yaş üzeri tüm vatandaşların kullanımına açık olarak hizmet veriyor. - ANKARA