Keçiören'de Huzurevi Sakinleri için Bowling Eğlencesi - Son Dakika
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Keçiören'de Huzurevi Sakinleri için Bowling Eğlencesi

Keçiören\'de Huzurevi Sakinleri için Bowling Eğlencesi

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü, huzurevi sakinleri için düzenlediği bowling etkinliği ile yaşlı bireylere eğlenceli bir gün yaşattı. Etkinlik, sosyal hayatlarına katılımı artırmayı amaçlıyor.

05.12.2024 11:55  Güncelleme: 11:58
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Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling etkinliği ile huzurevi sakinleri eğlenceli bir gün yaşadı.

Keçiören Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling etkinliği yaş almış büyüklere eğlenceli bir gün yaşattı. Büyüklerin sosyal hayata katılımını sağlamak için düzenlenen etkinlik, ilçedeki bir AVM'nin bowling salonunda gerçekleştirildi. Görevliler eşliğinde bowling salonuna giden huzurevi sakinleri gerçekleştirilen müsabakalarla kukaları devirmek için kıyasıya mücadele etti.

"Büyüklerimiz huzurlu yaşasın"

Huzurevinde yaşayan büyüklerin sosyal hayata katılımını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye başkanı Dr. Mesut Özarslan, "Büyüklerimize gönüllerince eğlenecekleri bowling etkinliği düzenledik. Mevsim şartlarına göre şehir dışı turlardan piknik etkinliğine, sazlı sözlü eğlenceden el sanatları eğitimlerine kadar birçok alanda büyüklerimize sosyalleşecekleri ortamlar sunuyoruz. Başımızın tacı olan büyüklerimizin huzurlu yaşaması için hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Keçiören'de Huzurevi Sakinleri için Bowling Eğlencesi - Son Dakika

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