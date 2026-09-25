Keleş öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi - Son Dakika
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Keleş öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi

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Keleş öğretmen ve öğrencilerin taleplerini dinledi
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve çalışmaları yerinde incelemek amacıyla okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, ilçedeki eğitim kalitesini artırmak ve çalışmaları yerinde incelemek amacıyla okul ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Keleş, bu kez Bolvadin Anadolu Lisesi ile Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Güne okul ziyaretleriyle başlayan Keleş, ders zili çalmadan önce Bolvadin Anadolu Lisesi ve Şehit Abdülkadir Kocatürk Anadolu Lisesine adeta çıkarma yaptı. Okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Keleş, yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret çerçevesinde ilk olarak öğretmenler odasında eğitim neferleriyle buluşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Keleş, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Eğitim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi için fikir alışverişinde bulunulurken, öğretmenlerin talep ve istekleri de tek tek not alındı.

Öğretmen buluşmasının ardından okul idarecileriyle bir araya gelen Keleş, okulların genel durumu, devam eden projeler ve fiziki imkanlar hakkında detaylı bilgi aldı.

Kaynak: İHA
Ali KeleşBolvadinKaliteAfyonYerelSon Dakika

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