Kelkit Çayı'na 500 metre mesafede su sorununa çözüm bekleniyor - Son Dakika
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Kelkit Çayı'na 500 metre mesafede su sorununa çözüm bekleniyor

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Tokatlı çiftçi Cihan Aydın, Kelkit Çayı'na yakın arazisinde yıllardır su kıtlığı yaşıyor.

23.10.2024 15:27
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Kelkit Çayı'na 500 metre mesafede suya hasret olan çiftçi çözüm bekliyor

TOKAT - Tokatlı çiftçi Cihan Aydın, Yeşilırmak'ın önemli kollarından olan Kelkit Çayı'na sadece 500 metre mesafedeki arazisinde yıllardır su sıkıntısı yaşıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Tosunlar Köyü'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Cihan Aydın, yıllardır su sorunuyla mücadele ediyor. 300 dönümlük arazisinde tarım yapan Aydın, 1980'lerde devlet tarafından suya kavuşturulan topraklarda 2024 yılına gelinmesine rağmen sulama sorunlarının hala çözülemediğini belirtti. Devlet Su İşleri ve sulama birliklerinin görevlerini tam anlamıyla yerine getirmediğini iddia eden Aydın, bu durumun hasat gecikmelerine ve tarımsal üretimde aksamalara yol açtığını dile getirdi. Arazilerinin Kelkit Çayı'na sadece 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen su kıtlığı yaşadıklarını ifade eden Aydın, yıllardır çözüm bekledikleri bu sorunun tarımsal faaliyetlerini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kelkit Çayı'na 500 metre mesafede su sorununa çözüm bekleniyor - Son Dakika

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