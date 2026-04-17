Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemaliye'de Kamu Hizmetleri Toplantısı

17.04.2026 07:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemaliye'de kamu hizmetleri değerlendirildi, sorunlar ve çözümler istişare edildi.

Kemaliye'de kamu hizmetlerinin mevcut durumu, Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda ele alındı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha etkin hale getirilmesi ve devam eden çalışmaların durumu görüşüldü.

Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri istişare edilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Kaymakam Arıkan, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının önemine vurgu yaparak, tüm birimlerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 07:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kemaliye'de Kamu Hizmetleri Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.