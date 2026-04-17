Kemaliye\'de Kamu Hizmetleri Toplantısı

Kemaliye'de kamu hizmetlerinin mevcut durumu, Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında düzenlenen İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda ele alındı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçede yürütülen kamu hizmetleri değerlendirildi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışının daha etkin hale getirilmesi ve devam eden çalışmaların durumu görüşüldü.

Ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri istişare edilerek önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası belirlendi.

Kaymakam Arıkan, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin artırılmasının önemine vurgu yaparak, tüm birimlerin iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN