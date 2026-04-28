Kemaliye\'de Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi

Kaymakam Emirhan Arıkan başkanlığında Kemaliye ilçesinde Muhtarlar Toplantısı yapıldı.

Kemaliye Kaymakamlığı tarafından düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Erdem Atmaca, il genel meclis üyeleri ve kurum amirleri katıldı.

Toplantıda ilçenin genel durumu değerlendirilirken mahalle ve köylerde yürütülen çalışmalar ele alındı. Muhtarların talep, ihtiyaç ve şikayetleri dinlenerek ilgili kurumlar tarafından değerlendirmeler yapıldı.

Kurum amirlerinin görev alanlarına ilişkin bilgilendirmelerde bulunduğu toplantıda, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında istişarelerde bulunuldu. - ERZİNCAN