Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği - Son Dakika

Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla önemli bir protokole imza attı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözülmesi ve işlem süreçlerini kısaltılması amacıyla yeni bir işbirliği yapıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur tarafından imzalanan protokolle, Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması ve vatandaş memnuniyeti hedefleniyor. İş birliği ile iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişim, paylaşım ve kullanım sağlanacak. Böylece tapuda işlem yapması gereken Kemalpaşalıların, bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

"ÇAĞIN GERÇEKLERİNE YÖNELİK BİR PROTOKOL"

Kemalpaşalıların hayatını kolaylaştırmak yolunda atılan adımların önemine dikkat çeken Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa her geçen gün büyüyor, 115 bin nüfuslu kocaman bir kent haline geldi. Dünya artık dijital bir döneme geçti, değişen dünyaya ayak uydurmak için Tapu Bölge Müdürümüzün de olağanüstü çabası ile bu protokolü hazırladık. Kendilerine çok teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ise "Öncelikle sayın başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapmış olduğumuz bu protokol ile vatandaşlarımıza elektronik ortamda iyi bir hizmet sunmuş olacağız. Rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınması vatandaşlarımızın belediye ile tapu müdürlüğü arasında gidip gelmesini ortadan kaldırmış olacak" diye konuştu.