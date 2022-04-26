Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi

Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği

26.04.2022 15:12
Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği

Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla önemli bir protokole imza attı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözülmesi ve işlem süreçlerini kısaltılması amacıyla yeni bir işbirliği yapıldı.

Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Tapu Müdürlüğü vatandaşların teknolojiden yararlanarak kamudaki işlerini daha kolay çözmeleri amacıyla önemli bir protokole imza attı. Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması, işlemlerin belediyeye gelmeden çözülmesi ve işlem süreçlerini kısaltılması amacıyla yeni bir işbirliği yapıldı.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ve Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur tarafından imzalanan protokolle, Belediye ile Tapu Müdürlüğü arasındaki işlem yoğunluğun azaltılması ve vatandaş memnuniyeti hedefleniyor. İş birliği ile iki kurum arsında kurulacak veri bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişim, paylaşım ve kullanım sağlanacak. Böylece tapuda işlem yapması gereken Kemalpaşalıların, bina, arsa ya da arazilerinin rayiç değerler verilerine elektronik ortamdan erişilebilecek.

"ÇAĞIN GERÇEKLERİNE YÖNELİK BİR PROTOKOL"

Kemalpaşalıların hayatını kolaylaştırmak yolunda atılan adımların önemine dikkat çeken Başkan Karakayalı, "Kemalpaşa her geçen gün büyüyor, 115 bin nüfuslu kocaman bir kent haline geldi. Dünya artık dijital bir döneme geçti, değişen dünyaya ayak uydurmak için Tapu Bölge Müdürümüzün de olağanüstü çabası ile bu protokolü hazırladık. Kendilerine çok teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürü Yusuf Meşhur ise "Öncelikle sayın başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapmış olduğumuz bu protokol ile vatandaşlarımıza elektronik ortamda iyi bir hizmet sunmuş olacağız. Rayiç bedellerinin elektronik ortamda alınması vatandaşlarımızın belediye ile tapu müdürlüğü arasında gidip gelmesini ortadan kaldırmış olacak" diye konuştu.

YORUMLAR
500

Kemalpaşa Belediyesi, Rıdvan Karakayalı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Bebeğini kaybeden kadının yaptıkları pes dedirtti! Kiralık katil tutup öldürttüğü hamile kadının bebeğini çaldı
15:00 Selahattin Demirtaş'tan Gezi mesajı: Gezi dört duvara sığmaz!
14:57 Manavgat'ta korkunç olay: Evli erkek, evli kadın arkadaşıyla buluşmak için gittiği evde ölü bulundu
11:06 Cem Yılmaz'dan Gezi davası paylaşımı: Kim olduğuna bakıyorlar
14:50 Donetsk liderinden "Mariupol'deki Ukraynalı askerler Türkiye'ye tahliye edilmek istiyor" iddiası
14:45 Pençe-Kilit Operasyon bölgesinden kahreden haber geldi: 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralı
14:35 Tartıştığı babasını 10 bıçak darbesiyle öldürdü! Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
14:09 Kılıçdaroğlu'ndan Gezi kararlarına Ahmed Arif'le tepki: Bunlar engerekler ve çıyanlardır, bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır
12:22 Zamanında Gezi'yi provokasyon olarak tanımlayan Ahmet Davutoğlu: Yargı siyasi güce değil, siyasi güç adalete dayanmak zorunda
13:28 Mimarlar Odası Ankara Şubesi Osman Kavala için "Adalet Nöbeti" başlattıklarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 15:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kemalpaşa Belediyesi ve Tapu Müdürlüğü Arasında İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement