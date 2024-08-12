Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali 19. Yılında Sona Erdi - Son Dakika
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Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali 19. Yılında Sona Erdi

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Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali, 19. yılında sona erdi. Festivalde müzik ve sanat etkinlikleri düzenlendi.

12.08.2024 11:54
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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali dün akşam sona erdi. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk "19 yıldır sponsorsuz halkın öz gücüyle hep birlikte hazırlandığımız bu festival daha nicelerine ulaşacak. Hayalini kurduğumuz eşit ve özgür bir dünyanın kurulması provası olan bu festivali hep beraber büyüteceğiz ve senelerce halkla buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali dün akşam sona erdi. Festivalde, Halkevleri Müzik Korosu Hemşince, Türkçe ve Çağdaş Türk Halk Müzikleri okurken, sahne alan Barış Atay ve Grup Mengene usta sanatçılardan eserler seslendirdi. Karadenizli sanatçı Hülya Polat ise Karedeniz müziğiyle Kemalpaşalıları coşturdu.

"19 yıldır sponsorsuz halkın öz gücüyle hep birlikte hazırlandığımız bu festival daha nicelerine ulaşacak"

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, festivalin son gününde ANKA Haber Ajansı'na konuşarak şunları söyledi:

"Halkın festivali bu yıl 19'uncu yaşını kutluyor. Halkevleri Kemalpaşa halk festivali 19. yılında kadınların gençlerin emeklilerin çay üreticilerinin fındık üreticilerinin ortak emeğiyle kolektif emekle bu yıl 19'uncusuyla halkla buluştu. Bizler bu yıl festivale hazırlanırken çay bizim, söz bizim, emek bizim diyerek hazırlandık. Bizler bu yıl festivale hazırlanırken Cankurtaran'da turizm adı altında sermayeye peşkeş çekilmek istenen ormanlarımız için mücadele ederek hazırlandık. Bizler kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle bu yıl festivale hazırlandık. Yaz çocuk buluşmalarıyla yüzlerce çocukla eşit bilimsel parasız laik eğitim için bir araya geldik ve bu festivale hazırlandık. 19 yıldır sponsorsuz halkın öz gücüyle hep birlikte hazırlandığımız bu festival daha nicelerine ulaşacak. Hayalini kurduğumuz eşit ve özgür bir dünyanın kurulması provası olan bu festivali hep beraber büyüteceğiz ve senelerce halkla buluşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kemalpaşa Halkevleri Halk Festivali 19. Yılında Sona Erdi - Son Dakika

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