Kırıkkale'de genç besici, keman çalarak hayvanlarına huzur veriyor

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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde besicilik mesleğiyle uğraşan 20 yaşındaki Hamit Keleş, her gün bakımını yaptığı kurbanlık hayvanlarına keman çalıyor.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Hamit Keleş, müziğe olan tutkusunu babasının mesleği olan besicilikle birleştirerek devam ettiriyor. Her gün mandırada bakımını yaptığı hayvanlarına keman çalan Keleş, bu sayede hem kendisini geliştiriyor hem de huzur buluyor. Kemanın kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirten genç besici, "Keman çalarken huzur buluyorum. Kemanı herkes çalamaz; müzik kulağı olmayan insan keman çalamaz" diyerek kemanın kendisi için ne kadar özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Hayvancılık ve müzik: İki tutkunun birleşimi

Hayvanlara olan sevgisini müzikle harmanlayan Keleş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 80 tane kurbanlık hayvana sahip olduğunu, hayvanlarla ilgilenirken de müziği hobi olarak yaptığını söyledi. Keleş, "Esas mesleğim hayvancılık. Ancak müzik yönünden de kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Kafam rahat, hayvanlar huzur veriyor" şeklinde konuştu.

Keman çalmanın kendisi için farklı bir duygu olduğunu vurgulayan Keleş, Güzel Sanatlar Lisesi'nde Elmas Akçay'ın öğrencisi olduğunu ve onun sayesinde keman çalmaya başladığını belirtti. Keleş, hayvanları çok sevdiğini ve onlarla vakit geçirmenin kendisine büyük bir huzur verdiğini kaydetti. - KIRIKKALE