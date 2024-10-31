Kemik Erimesi ile Mücadele: 37 Ameliyat Yetersiz Kaldı - Son Dakika
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Kemik Erimesi ile Mücadele: 37 Ameliyat Yetersiz Kaldı

49 yaşındaki Özlem Arat, kemik erimesi nedeniyle 37 kez ameliyat oldu ancak sağlığına kavuşamadı.

31.10.2024 22:53
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49 yaşındaki kadın kemik erimesi nedeniyle 37 kez ameliyat oldu ama sağlığına kavuşamadı

ADANA - Adana'da kemik erimesi nedeniyle 37 kez ameliyat olmasına rağmen sağlığına kavuşamayan ve yatağa mahkum yaşayan 49 yaşındaki Özlem Arat, "Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

49 yaşındaki Özlem Arat, 17 yıl önce Ahmet Arat ile tanışarak evlenmeye karar verdi. Nişanlanan Özlem Arat'ın bu sırada kemik ağrıları başladı. Doktora gidip muayene olan Arat, kemik erimesi nedeniyle tedavi görmeye başladı. 2008 yılında da Ahmet Arat ile hayatını birleştiren Özlem Arat, evlendikten sonra tedavi olmasına rağmen kemik ağrıları arttı. Doktora gittiğinde hamile olduğunu öğrenince bebeğe zarar gelmemesi için tedavisine ara veren Arat, rahatsızlığından dolayı ilk bebeğini 6 aylık 10 günlükken dünyaya getirdi. Aylarca hastanede kalan Asen ismini verdikleri kız çocuğunun doğuştan kalbi delik, akciğer rahatsızlığı ve yürüme problemi olduğu belirlendi. Özlem Arat kendisi de bir taraftan tedavi olmaya devam etti. Bu arada ikinci bebeğine hamile kalan genç kadın, Arda isimli bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Doğumdan sonra Özlem Arat'ın kemiklerindeki ağrılar iyice arttı.

Doktora gittiğinde kemik erimesinin çok ilerlediği, acilen ameliyat olması gerektiği belirtilen Arat, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Seyhan Uygulama Merkezi'nde Ortopedi Uzmanı Dr. M.F.U. tarafından muayene edildi. Doktor kemik erimesinin çok ilerlediğini, acilen kalçaya protez takılması gerektiğini söyledi. Ameliyatla kalçasına protez takılması sonrası 2 ay ağrıları dinen Arat, sonra yeniden rahatsızlanarak ayağa kalkamaz duruma geldi. Ağabeyinin başka bir doktora götürdüğü Arat'a protezin mesane bölgesinde olduğu ve acilen ameliyat olması gerektiği söylendi. Genç kadın, Adana'da Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne giderek burada film çektirdiğinde kalçaya takılan protezin mesanede olduğunu öğrendi. Doktorlar hemen Arat'ı ameliyata alarak protezi mesaneden çıkartıp kalçaya taktı. Ancak iddiaya göre protezin yanlış yere takılmasından dolayı vücutta kemikler iltihaplandığı ve zarar gördüğü için Arat art arda boyun, bacak, kol gibi yerlerden tam 37 kez ameliyat geçirerek platin ve protez takıldı. Bu arada Arat'ın bir ayağı diğerinden 7 santim kısaldı. Özel ayakkabı ve terlik giymeye başlayan genç kadın, 37 kez ameliyat olmasına rağmen yatağa mahkum bir hayat sürmeye başladı.

"Dayanacak gücüm kalmadı, aile bile yanımda değil"

Artık dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren Özlem Arat, "Çok fazla ameliyat oldum ama daha da kötüye gidiyorum. Çocuklarım okula gidemiyor, eşim işi bırakmak zorunda kaldı. Kalçamdaki protez çıktı ve dışarıdan görünüyor. Şu an tamamen yatağa bağlı yaşıyorum. Kalçamdaki kemiklerin çürümesi nedeniyle protez takılması gerekiyor dediler, protezi yanlış taktılar. Benim ayaklarım şişti ve kendi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Artık gücüm yok, yataktan kalkmıyorum. Ailem bile yanımda değil, sana bakamayız diyorlar" dedi.

(CNK-FKE-CC-Y)

Kaynak: İHA

Ameliyat, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kemik Erimesi ile Mücadele: 37 Ameliyat Yetersiz Kaldı - Son Dakika

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