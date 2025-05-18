Kendirli Köyü\'nde Hıdırellez Kutlandı

Bilecik merkeze bağlı Kendirli Köyü'nde hıdırellez etkinliği yapıldı.

Etkinlik, Mevlidi Şerif ve dualarla başladı. Yöresel oyunların oynandığı etkinlikte misafirlere şifalı pilav ikram edildi.

Etkinlik hakkında bilgi verin Kendirli Köyü Muhtarı Turgut Abay; "Köye yapmayı düşündüğümüz hizmetleri bir bir hayata geçiriyoruz ve bundan sonra bu etkinlik gibi köyümüzün diğer ihtiyaçlarını da zamanı geldikçe sırayla hepsini gerçekleştireceğiz. Etkinliğe katılan tüm Bilecikli hemşehrilerimizi ağırlamaktan gurur duyduk katılan herkese teşekkürler ediyorum" dedi. - BİLECİK