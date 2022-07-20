Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı - Son Dakika
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Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı

20.07.2022 14:55

- Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı Uzmanlar, evcil hayvanlarını yeşillik alanlarda ormanlık bölgelerde gezdirenlerin keneye karşı daha dikkatli olmasını gerektiği yönünde uyardı.

- Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı

TOKAT - Uzmanlar, evcil hayvanlarını yeşillik alanlarda ormanlık bölgelerde gezdirenlerin keneye karşı daha dikkatli olmasını gerektiği yönünde uyardı.

İnsanların ilkbahar ve yaz aylarında kenelerin olduğu ormanlık alanlar, park ve bahçelerde vakit geçirmesi sonrasında vaka ve ölüm sayılarında artış yaşandı. KKKA virüsünü bulaştıran kenelerin sıklıkla görüldüğü Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Erzincan ve Erzurum'un yanı sıra farklı bölgelerde de görülen vakalar insanları tedirgin etti. Yabani hayvanların yanı sıra evcil hayvanlarında keneyi bir bölgeden başka bir bölgeye, yerleşim yerlerine taşıma riskine karşı uzmanlar uyardı. Veteriner Hekim Fatih Koç, evcil hayvanlarını yeşillik alanlarda, ormanlık bölgelerde gezdirenlerin keneye karşı daha dikkatli olmasını gerektiğini kaydetti. Koç, eve dönüşlerde insanların vücudunda kene olup olmadığı yönünde yaptığı kontrolü beslediği evci hayvanına da yapması gerektiğini söyledi. Evcil hayvanların 1-2 ay arayla aşılanması gerektiğini belirten Koç, "Kedi ve köpeklerini dışarıda gezdiklerinde kene taşıma ihtimalleri olabilir. Bu amaçla onların iç dış parazitlerini yapmalarını ve kontrollerini yapmalarını öneririm. Kene taşıyıcıdır. Bakteri ve virüsleri taşırlar. Bu sebepten dolayı hem sevimli dostlarımızı hem de bizlere çok büyük zararlar verebiliyor" dedi.

Evcil hayvanlara gezinti yaptırıldıktan sonra eve dönüldüğünde mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirten Koç, "Bahçe ve mesire alanlarında, sevimli dostlarımızla gezinti yaptığımızda eve döndüğümüzde. Onların üzerinde, kendi üzerimize giysilerimizde kene olmuş olabilir. Bunlar evimizde taşıyor olabiliriz. Bu vesileyle sevdiğimiz dostlarımıza, eşimize, dostumuza zarar veriyor olabiliriz. Bu vesileyle hem onların kontrolünü hem de kendi kontrolümüzü yaparak koruma önlemini almış olabiliriz" diye konuştu.

Kenenin olduğu her yerde risk olduğuna dikkat çeken Koç, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ilk önce Kırım'da görülmüştür. Bu işin Tokat'la, Yozgat'la alakası yok. Kenenin olduğu her yerde bu hastalık olabilir. İspanya'da binlerce insanın ölümüne sebep olmuş bir hastalık. Kene öldürücü değildir. Kenenin taşıdığı virüsler öldürücüdür. Bu vesileyle her kenede potansiyel bir mikrop taşıyıcı diyebiliriz. Bu sebepten dolayı da kendi kontrolümüzü yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Erzurum, Yozgat, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kenelerin, hayvanlarla yayılmasına karşı uyarı - Son Dakika

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