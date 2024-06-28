Kenya Yüksek Mahkemesi, Askeri Görevlendirmeye İzin Verdi - Son Dakika
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Yerel

Kenya Yüksek Mahkemesi, Askeri Görevlendirmeye İzin Verdi

Kenya Yüksek Mahkemesi, vergi yasasına karşı gerçekleştirilen protestoların sonlandırılması ve düzenin sağlanması için ordunun sokaklara inmesine resmi izin verdi. Mahkeme, askeri konuşlanmanın kritik olduğunu belirterek yetkililere 2 gün süre tanıdı. Kenya Barosu ise ordunun kışlaya dönmesi için dilekçe verdi. Kenya Hükümet Sözcüsü, yasa tasarısının geri çekilmesinin büyük bir darbe olduğunu ifade etti. Protestolar sonucunda 23 kişi hayatını kaybetmişti.

28.06.2024 13:11
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Kenya Yüksek Mahkemesi, Devlet Başkanı William Ruto'nun imzalamayacağını açıkladığı vergi yasasına karşı ülke genelinde günlerdir gerçekleştirilen eylemlerin sonlandırılması ve düzenin sağlanması için ordunun sokaklara inmesine resmi izin verdi.

Kenya Yüksek Mahkemesi, ülkede vergi yasa tasarısına karşı günlerdir süren ve en az 23 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerinin bastırılması ve düzenin sağlanması için askerin sokaklara inmesine resmi izin verdi. Yargıç Lawrence Mugambi, sokaklarda askeri konuşlanmanın kritik olduğunu ifade ederek askeri görevlendirmenin ne kadar süreceğinin belirlenmesi için yetkililere 2 gün izin verildiğini kaydetti.

Kenya Barosu'ndan dilekçe

Kenya Barosu ise ordunun sokakların aksine kışlaya dönmesi için dilekçe verdi. Baro tarafından yapılan açıklamada, karara saygı duyulduğu ancak doğru bulunmadığı aktarıldı.

"Yasa tasarısının geri çekilmesi büyük darbe"

Kenya Hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura, yasa tasarısının geri çekilmesinin bütçede "büyük bir açık" bıraktığı için hükümete büyük bir darbe olduğunu söyleyerek, "Gerçekten büyük bir aksama. İnsanları yanlış bilgilendirmek ve dezenformasyon yayarak isyan başlatmak için yerel ve uluslararası oldukça iyi bir karalama kampanyası yürütüldü" dedi.

Ne olmuştu?

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, dış borçlanmaya olan bağımlılığı azaltmak için vergi artışlarının gerekli olduğunu savunmuştu. Kenya Maliye Bakanı Njuguna Ndung, yasa tasarısıyla ekonominin canlandırılmasını ek 2,7 milyar dolarlık gelir elde edilmesini ve borcun hafifletilmesini hedeflediklerini açıklamıştı. Yasa tasarısına karşı protestolar kısa sürede ülke geneline yayılırken 25 Haziran'daki protestolarda göstericiler parlamento binasını basıp ateşe vermiş, polis göstericilere gerçek mermiyle ateş açmıştı. Kenya Tabipler Birliği, ülke çapındaki gösterilerde 23 kişinin öldüğünü, silahla yaralanan 30 kişinin ise tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Kenya Devlet Başkanı William Ruto ise düzenlediği basın toplantısında parlamentodan geçen tasarıya karşı halkın gösterdiği tepkinin dikkate alındığını, bu nedenle tasarıyı imzalamayacağını söylemişti. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kenya Yüksek Mahkemesi, Askeri Görevlendirmeye İzin Verdi - Son Dakika

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