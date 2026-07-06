Pendik\'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu

Pendik'te Belediyenin yeni hizmet binası çevresinde oluşturulacak meydan projesi kapsamında yıkımı süren binada asılı Türk bayrağını fark eden kepçe operatörü, çalışmasını durdurarak bayrağın güvenli şekilde indirilmesini sağladı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı. Öte yandan yıkım havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi'nin yapımında sona yaklaşılan yeni hizmet binası çevresinde hayata geçirilecek meydan düzenlemesi kapsamında kamulaştırılarak boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkım sırasında, kepçe operatörü binada asılı bulunan Türk bayrağını fark edince çalışmasını durdurdu. Bayrağın zarar görmemesi için dikkatli hareket eden operatör, Türk bayrağını bulunduğu yerden indirdi. Daha sonra bayrak, olay yerinde görev yapan zabıta personeline teslim edildi.

Türk bayrağının güvenli şekilde muhafaza altına alınmasının ardından yıkım çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. Kepçe operatörünün sergilediği duyarlı davranış, çevrede bulunan vatandaşların takdirini kazanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

"Türk bayrağını gören operatör çalışmayı durdurdu "

Kameraya yansıyan cep telefonu görüntülerinde yıkım çalışmalarına devam eden kepçe operatörü pencerede asılı olan Türk bayrağını fark ediyor. Yıkım çalışmasını durdurarak kepçe yardımıyla pencereyi alarak Türk bayrağını zabıta personeline teslim ediyor. - İSTANBUL