Pendik'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pendik'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu

Pendik\'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu
06.07.2026 10:46  Güncelleme: 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te belediye binası çevresindeki yıkım çalışmaları sırasında kepçe operatörü, asılı Türk bayrağını fark ederek çalışmayı durdurdu ve bayrağı güvenli şekilde indirip zabıtaya teslim etti. Duyarlı davranış vatandaşların takdirini topladı.

Pendik'te Belediyenin yeni hizmet binası çevresinde oluşturulacak meydan projesi kapsamında yıkımı süren binada asılı Türk bayrağını fark eden kepçe operatörü, çalışmasını durdurarak bayrağın güvenli şekilde indirilmesini sağladı. O anlar çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı. Öte yandan yıkım havadan görüntülendi.

Pendik Belediyesi'nin yapımında sona yaklaşılan yeni hizmet binası çevresinde hayata geçirilecek meydan düzenlemesi kapsamında kamulaştırılarak boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

Yıkım sırasında, kepçe operatörü binada asılı bulunan Türk bayrağını fark edince çalışmasını durdurdu. Bayrağın zarar görmemesi için dikkatli hareket eden operatör, Türk bayrağını bulunduğu yerden indirdi. Daha sonra bayrak, olay yerinde görev yapan zabıta personeline teslim edildi.

Türk bayrağının güvenli şekilde muhafaza altına alınmasının ardından yıkım çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. Kepçe operatörünün sergilediği duyarlı davranış, çevrede bulunan vatandaşların takdirini kazanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

"Türk bayrağını gören operatör çalışmayı durdurdu "

Kameraya yansıyan cep telefonu görüntülerinde yıkım çalışmalarına devam eden kepçe operatörü pencerede asılı olan Türk bayrağını fark ediyor. Yıkım çalışmasını durdurarak kepçe yardımıyla pencereyi alarak Türk bayrağını zabıta personeline teslim ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, Güvenlik, Olaylar, Pendik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pendik'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:50:26. #7.12#
SON DAKİKA: Pendik'te yıkım sırasında dikkat çeken hassasiyet: Kepçe operatörü Türk Bayrağı için çalışmayı durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.