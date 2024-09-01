Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Vatandaşları Ağırlıyor - Son Dakika
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Vatandaşları Ağırlıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Vatandaşları Ağırlıyor

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her gün makamında yüzlerce vatandaşı ağırlayarak, halkla birebir temas kuruyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üreten Kocagöz, çocukları hediyelerle sevindiriyor.

01.09.2024 12:38  Güncelleme: 12:54
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Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, makamında her gün 7'den 70'e her yaştan vatandaşı ağırlamaya devam ediyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm üreten Kocagöz, çocukları hediyelerle sevindiriyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, her gün makamında yüzlerce vatandaşı ağırlayarak, halkla birebir temas kuruyor. 7'den 70'e herkese makam kapılarını açan Kocagöz, Kepezlilerin istek ve taleplerini dinleyip, sorunlarına çözüm üretiyor. Büyüklerin ellerinden öperek hürmet gösteren, çocukları ise hediyelerle sevindiren Başkan Kocagöz, gün boyu halkın yanında bulunarak, onlarla sıcak bir diyalog kuruyor. Sivil toplum kuruluşları, dernekler, esnaf temsilcileri ve siyasi parti üyeleriyle de düzenli olarak bir araya gelen Kocagöz, Kepez'deki hizmetlerin ortak akılla şekillenmesini sağlıyor. Her gün yaklaşık 100 kişiyi makamda kabul eden Başkan Kocagöz, Çarşamba Günleri düzenlediği Halk Günleri ile de vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu özel günlerde, hemşehrilerinin istek ve taleplerini dinleyen Başkan Kocagöz, sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için ilgili birim müdürlerini ve başkan yardımcılarını da toplantılara dahil ediyor. Halkla iç içe olmayı ve ulaşılabilir olmayı birincil öncelik haline getiren Kocagöz, Kepez'e en iyi hizmeti sunma gayretiyle çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Kapımız halka açık

Başkan Kocagöz, haksız ve hukuksuz bir şekilde iki ay cezaevinde kaldığını belirterek, bu sürecin kendisini görevine geç başlamak zorunda bıraktığını ifade etti. Diğer belediye başkanlarının tebrik kabullerini tamamlayıp işe koyulduklarını hatırlatan Kocagöz, geç başlamasına rağmen Kepez'e en iyi hizmeti sunmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını söyledi. Kocagöz, "Bizim en büyük amacımız ulaşılabilir olmak" diyerek, Kepezlilere kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz Vatandaşları Ağırlıyor - Son Dakika

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