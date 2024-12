Kepez Belediyesi\'nde İş Güvenliği Eğitimi

Yerel

Kepez Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin can güvenliğini sağlamak ve muhtemel iş kazalarını önlemek amacıyla her gün iş güvenliği eğitimiyle iş başı yapmalarını sağlıyor.

Kepez Belediyesi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla birimlerdeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. Ağır ve tehlikeli iş kollarında görev yapan personele her sabah düzenli olarak işbaşı eğitimleri düzenleyen Kepez Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla toplamda 1000'i aşkın işbaşı eğitimi gerçekleştirdi. İş güvenliği uzmanlarının hazırladığı 90 farklı eğitim başlığı, muhtemel iş kazalarının önüne geçmek için her sabah Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine aktarılıyor. Eğitimlerde, iş kazalarından korunma yöntemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi, soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken kurallar, güvenli çalışma şartları gibi konular ele alınıyor. Çalışanlarda güvenlik kültürünü geliştirmek ve iş sahasında kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerde, eldivensiz, gözlüksüz veya diğer koruyucu ekipmanlar olmadan işe başlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca iş öncesinde çalışma alanının güvenliğinin sağlanması gerektiği de personele hatırlatılıyor. Kepez Belediyesi'nde iş güvenliği eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Yavuz Ekiz ve İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Nizamoğlu tarafından veriliyor. - ANTALYA