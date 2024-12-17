Kepez Belediyesi'nde İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kepez Belediyesi'nde İş Güvenliği Eğitimi

Kepez Belediyesi\'nde İş Güvenliği Eğitimi

Kepez Belediyesi, çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla her gün düzenli iş güvenliği eğitimi gerçekleştirmektedir. Eğitimler, iş kazalarından korunma yöntemleri ve güvenli çalışma şartları gibi konuları kapsamaktadır.

17.12.2024 11:26  Güncelleme: 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin can güvenliğini sağlamak ve muhtemel iş kazalarını önlemek amacıyla her gün iş güvenliği eğitimiyle iş başı yapmalarını sağlıyor.

Kepez Belediyesi, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanlarının can güvenliğini sağlamak ve iş kazalarını önlemek amacıyla birimlerdeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini sürdürüyor. Ağır ve tehlikeli iş kollarında görev yapan personele her sabah düzenli olarak işbaşı eğitimleri düzenleyen Kepez Belediyesi, 2024 yılı itibarıyla toplamda 1000'i aşkın işbaşı eğitimi gerçekleştirdi. İş güvenliği uzmanlarının hazırladığı 90 farklı eğitim başlığı, muhtemel iş kazalarının önüne geçmek için her sabah Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine aktarılıyor. Eğitimlerde, iş kazalarından korunma yöntemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımının önemi, soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken kurallar, güvenli çalışma şartları gibi konular ele alınıyor. Çalışanlarda güvenlik kültürünü geliştirmek ve iş sahasında kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerde, eldivensiz, gözlüksüz veya diğer koruyucu ekipmanlar olmadan işe başlanmaması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca iş öncesinde çalışma alanının güvenliğinin sağlanması gerektiği de personele hatırlatılıyor. Kepez Belediyesi'nde iş güvenliği eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Yavuz Ekiz ve İş Güvenliği Uzmanı Yusuf Nizamoğlu tarafından veriliyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kepez Belediyesi'nde İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:17:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi'nde İş Güvenliği Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.