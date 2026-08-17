Kepez Belediyesinde İSG uygunluk oranı yüzde 83,94’e yükseldi

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından 2026 yılının ilk 7 ayında bin 277 çalışma gerçekleştirildi. Belediyenin İSG uygunluk oranının yüzde 69,85'ten yüzde 83,94'e yükseldiği bildirildi.

Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurulu, yılın ilk 7 ayında yürütülen çalışmalar ile tespit edilen eksiklikleri değerlendirmek üzere toplandı. Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, alınan önlemler ve çalışma alanlarında yapılan iyileştirmeler ele alındı.

İSG Uzmanı Yavuz Ekiz, toplantıda kurul üyelerine yürütülen çalışmalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verdi. Buna göre, 2026 yılının ilk 7 ayında çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik toplam bin 277 çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda 218 eğitim ve 322 işbaşı eğitimi düzenlenirken, 725 sağlık taraması yapıldı. Ayrıca 6 risk analizi ile 6 acil durum eylem planı uygulamaya alındı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kaya düşmesi riskine karşı şevlerde çelik ağ uygulaması yapıldı. Afet İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği tatbikatlarda ise kaçış güzergahları yeniden değerlendirildi ve tahliyeyi engelleyebilecek hususlar giderildi. Çalışanlara kimyasal güvenlik ve acil müdahale eğitimleri verildi.

Yürütülen çalışmaların ardından belediyenin İSG uygunluk oranının yüzde 69,85'ten yüzde 83,94'e yükseldiği belirtildi. Toplantıda, risklerin önceden tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve güvenli çalışma şartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.