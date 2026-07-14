Kepez'de yaya güvenliğine 81 kilometrelik yatırım - Son Dakika
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Kepez'de yaya güvenliğine 81 kilometrelik yatırım

Kepez\'de yaya güvenliğine 81 kilometrelik yatırım
14.07.2026 12:26  Güncelleme: 12:31
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Kepez Belediyesi, Nisan 2024'ten bu yana ilçe genelinde 81 kilometre kaldırım yaparak yaya güvenliğini ve kent estetiğini artırdı. Çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kepez Belediyesi, 2024 yılının Nisan ayından bu yana ilçe genelinde 81 kilometre kaldırım çalışması gerçekleştirdi. Yaya güvenliğini ve kent estetiğini önceleyen çalışmalar, ilçenin dört bir tarafında aralıksız devam ediyor.

Antalya'nın Kepez Belediyesi, yayaların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması amacıyla ilçe genelindeki kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılı Nisan ayından bugüne kadar 81 kilometrelik kaldırım çalışmasını tamamlayan Kepez Belediyesi, mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendirirken yaya güvenliğini de ön planda tutuyor. İlçeye kazandırılan yeni kaldırımlar sayesinde vatandaşlar güvenli ve rahat yürüyüş alanlarına kavuşuyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin ihtiyaçları gözetilerek erişilebilirlik standartlarına uygun şekilde inşa edilen kaldırımlar, hem günlük yaşamı kolaylaştırıyor hem de kentin ulaşım konforuna katkı sağlıyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi Zeytindalı Caddesi'nde orta refüjde ve yol kenarında kaldırım çalışmaları gerçekleştirdi. Antalya Şehir Hastanesi güzergahında yürütülen kaldırım çalışmalarıyla bölgede yaya ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Kepez Belediyesi, planlanan program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde kaldırım yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kepez'de yaya güvenliğine 81 kilometrelik yatırım - Son Dakika

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