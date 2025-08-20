Kepez Belediyesi'nden Ekonomik ve Etkin Hizmet: Atölyelerle Üretim ve Tamir - Son Dakika
Kepez Belediyesi'nden Ekonomik ve Etkin Hizmet: Atölyelerle Üretim ve Tamir

20.08.2025 11:49  Güncelleme: 11:53
Kepez Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi bünyesindeki atölyelerde üretim ve tamirat yapıyor. Ahşap, boya, demir ve bakım atölyeleri sayesinde ekonomik çözümler üreterek hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

Kepez Belediyesi, ilçenin ihtiyaçlarını kendi bünyesinde oluşturduğu atölyelerle karşılıyor. Bu atölyelerde sadece üretim yapılmıyor, aynı zamanda eski, yıpranmış veya bozulan ekipmanlar da tamir edilerek yeniden kullanıma kazandırılıyor.

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, Yapım ve Onarım Atölyesi çatısı altında hizmet veren Ahşap İşleri Atölyesi, Boya Atölyesi, Demir Atölyesi ve Bakım Atölyesi ile Kepez'in ihtiyaçları etkin ve verimli bir şekilde karşılanıyor. İşinin ehli belediye personeli, ilçenin dört bir yanına el emeği mobilyalar üretiyor. Pergolalar, kamelyalar, piknik masaları gibi kent mobilyalarının üretimi yapılırken, aynı zamanda yıpranan ve arıza yapan ekipmanların tamir ve bakımları da gerçekleştiriliyor. Belediye, böylece dış kaynak kullanmadan, ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik bir şekilde kendi imkanlarıyla karşılıyor. Kepez Belediyesi'nin kendi üretim gücü, ilçedeki 783 park ve yeşil alanın yanı sıra, belediyeye ait tüm hizmet binaları ile okullar, sağlık ocakları ve camilerin bakım-onarımında önemli bir rol üstleniyor. Toplam 68 mahallenin muhtarlık binalarında yapılan tadilatlar da yine bu atölyelerde görevli belediye ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Atölyelerimiz sayesinde hem tasarruf ediyoruz hem de hizmetlerimizi daha hızlı sunuyoruz. Bu, hem belediyemiz hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazançtır. Kendi imkanlarımızla üretim yaparak Kepez'in dört bir yanını güzelleştirmeye, yaşam kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

