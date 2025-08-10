Kepez Belediyesi\'nden Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Kepez Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenledi. Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde; genel iş güvenliği kuralları, ergonomi, iş etiği, mobbing ve tehlike anında çalışmaktan kaçınma hakkı gibi önemli konular ele alındı.

Kurum içi eğitimlerle personelin bilgi ve farkındalık düzeyini artırmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm personelin eksiksiz katılım sağladığı eğitimde; genel iş güvenliği kuralları, ergonomi, iş etiği, mobbing ve çalışmaktan kaçınma hakkı gibi önemli konular aktarıldı. Kepez Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yavuz Ekiz'in sunumuyla gerçekleştirilen eğitimde ayrıca; sahada çalışan ekipler ile ofis personeline yönelik farklı başlıklar altında bilgiler verildi.

Mobbingin psikolojik etkileri anlatıldı

Sıcak havalarda çalışma şartları, marangoz ve kaynak atölyelerinde düzen ve tertip, çevre güvenliğinin sağlanması ve işe başlamadan önce alınması gereken işbaşı eğitimlerinin önemi detaylı bir şekilde anlatıldı. Ergonomi ve antropometri konularında verilen bilgilerde, özellikle tekrarlayan hareketlerden kaynaklanan kas ve iskelet sistemi rahatsızlıklarına karşı ara molaların önemi üzerinde duruldu. Çalışanlara mobbing ve mobbingin psikolojik etkileri, hayati tehlike arz eden işlerden kaçınma hakkı konusunda da bilgiler aktarıldı. - ANTALYA